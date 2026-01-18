Energie rinnovabili approvati 15 progetti geotermici nel Bacino Euganeo
La Regione Veneto ha approvato quindici progetti geotermici nel Bacino Euganeo, contribuendo allo sviluppo delle energie rinnovabili nella provincia di Padova. Questi interventi mirano a ridurre l’uso di fonti fossili, abbassare le emissioni e valorizzare il patrimonio termale locale, in un percorso di transizione energetica sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
Il futuro energetico della provincia di Padova passa dal sottosuolo. Con l’approvazione di quindici progetti geotermici sperimentali nel Bacino Termale Euganeo, la Regione Veneto punta a sostituire progressivamente le fonti fossili, ridurre le emissioni e valorizzare un patrimonio termale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
