San Giovanni Teatro Masaccio gremito per La Patente – ‘u picciu | emozione e ricordo nel nome di Giancarlo Cauteruccio

Martedì sera il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno era pieno fino all’ultimo posto. La rappresentazione di “La Patente – ‘u picciu” di Luigi Pirandello, diretta da Fulvio Cauteruccio, ha attirato un pubblico numeroso. L’emozione si è letta sui volti degli spettatori, che hanno riempito il teatro per ricordare Giancarlo Cauteruccio. La serata è stata un grande successo, con applausi e occhi lucidi.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Martedì 10 febbraio il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ha registrato il tutto esaurito per "La Patente – 'u picciu" di Luigi Pirandello, adattato e diretto da Fulvio Cauteruccio. Un pubblico numeroso ha affollato la sala per assistere a uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di restituire tutta la forza del testo pirandelliano e di dialogare con il presente. La messinscena ha saputo alternare momenti di forte impatto emotivo a spunti di riflessione sull'emarginazione, sul pregiudizio e sull'ingiustizia sociale, temi che attraversano l'opera e che continuano a interrogare anche il pubblico contemporaneo.

