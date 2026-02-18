Misatango di Martín Palmeri più di 430 coristi per un grande omaggio al tango

Martín Palmeri ha portato oltre 430 coristi a esibirsi in “Misatango”, creando uno spettacolo di grande impatto al Teatro Galli. Con questa performance, il compositore argentino ha coinvolto un numeroso coro, dando vita a un omaggio vibrante al tango. La serata ha visto la partecipazione di molti appassionati che hanno riempito il teatro, rendendo l’evento ancora più emozionante e coinvolgente.

Un evento unico per dimensioni, qualità artistica e partecipazione corale promette di trasformare il Teatro Galli in uno straordinario spazio di musica, energia e condivisione. Domenica 1 marzo alle 18, il Teatro Galli di Rimini ospiterà la celebre Misatango del compositore argentino Martín Palmeri, una delle opere contemporanee più eseguite al mondo, capace di fondere la passione del tango con la solennità della tradizione sacra. Sul palco si esibiranno l'Orchestra Rimini Classica, il bandoneón (tipo di fisarmonica divenuto celebre come l'anima del tango argentino) di Davide Vendramin e il soprano solista Daniela Bertozzi, sotto la direzione dello stesso Martín Palmeri, con la direzione artistica di Andrea Angelini.