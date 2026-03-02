Il rappresentante di Iren commenta la decisione della Commissione europea di sospendere i progetti di partenariato pubblico-privato. La misura interessa diversi settori che collaborano con la pubblica amministrazione, tra cui i servizi e le opere pubbliche. La questione è considerata di rilievo, poiché coinvolge molte aree di intervento e i relativi investimenti. La discussione sulla soluzione continua a essere al centro del dibattito.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Lo stop della Commissione europea sul partenariato pubblico-privato è un tema rilevante perché taglia trasversalmente tutti i settori che lavorano con la pubblica amministrazione, dai servizi alle opere”. Lo ha dichiarato Gianluca Bufo, ceo e direttore generale del Gruppo Iren, intervenendo alla conferenza “Umanizzare il trilemma dell'energia” organizzata al Senato da Oliver Wyman e Wec Italia. Bufo ha ricordato che il Partenariato Pubblico-Privato è “uno strumento cross-settore che ha consentito al Paese di sviluppare economie e progettualità che spesso le amministrazioni, soprattutto territoriali, non hanno la capacità tecnica di strutturare autonomamente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, Bufo (Iren): "Stop Ue a Ppp taglia trasversalmente settori, va trovata soluzione"

Leggi anche: Energia, Bufo (Iren): "Servono investimenti e pianificazione per governare accelerazione"

Leggi anche: Bufo (Iren): "Con crisi Medio oriente continuo monitoraggio prezzi materie prime e gas"

Altri aggiornamenti su Energia.

Energia, Bufo (Iren): Stop Ue a Ppp taglia trasversalmente settori, va trovata soluzioneRoma, 2 mar. (Adnkronos) - Lo stop della Commissione europea sul partenariato pubblico-privato è un tema rilevante perché taglia trasversalmente ... iltempo.it

Energia, Bufo (Iren): Servono investimenti e pianificazione per governare accelerazioneRoma, 2 mar. (Adnkronos) - Viviamo un’epoca di grandissime accelerazioni, in cui trend globali, digitalizzazione e tensioni geopolitiche si innestano in uno scenario competitivo e normativo caratteri ... lanuovasardegna.it