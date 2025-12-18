Tra incidenti e Psa chiuso per vento due giorni di caos sulle autostrade genovesi

Due giorni di caos sulle autostrade genovesi a causa di incidenti e del blocco Psa per vento, creando disagi e attese interminabili. La situazione, che ha messo a dura prova automobilisti e pendolari, è finalmente tornata alla normalità solo nelle prime ore della sera di ieri, mercoledì 17 dicembre. Un episodio che ha evidenziato le difficoltà di un traffico già spesso congestionato, costringendo tutti a vivere momenti di grande tensione e incertezza.

© Genovatoday.it - Tra incidenti e Psa chiuso per vento, due giorni di caos sulle autostrade genovesi Due giorni di passione per gli automobilisti genovesi e non solo, con una situazione tornata alla normalità solo poco prima delle 21 di ieri, mercoledì 17 dicembre. Questa volta i fattori che hanno tenuto i cittadini in ostaggio delle autostrade, sia verso Genova sia verso Savona, sono stati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: L’operazione sicurezza, chiuso il ponte sull’Adda: saranno tre giorni di disagi Leggi anche: Aggressione al bar col machete, locale chiuso per 20 giorni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Genova paralizzata nel traffico: terminal PSA chiuso per il vento, incidenti su strade e autostrade; Tra incidenti e Psa chiuso per vento, due giorni di caos sulle autostrade genovesi; Terminal di Pra’ chiuso per vento, traffico in tilt sulla A10. Mattinata difficile anche per la viabilità urbana; Pioggia e maltempo, terminal chiusi per il vento e traffico in tilt. Vento forte a Genova, chiuso il Terminal PSA: traffico in tilt al casello di Pra’ - Camion in coda sull’A10, rallentamenti anche su A26 e traffico cittadino in tilt ... ligurianotizie.it

Vento forte su Genova, chiuso il Terminal Psa. Caos traffico al casello di Pra' - Una chiusura dovuta alle forti raffiche di vento che ha però conseguenze devastanti sul traffico cittadino. primocanale.it

Pioggia e vento mandano in tilt il traffico: autostrade nel caos e raffica di incidenti - Resta difficile la situazione sul nodo autostradale ligure e in città a causa del maltempo, della pioggia e del vento ... msn.com

3 CEO

Incidenti sulle strade siciliane: rallentamenti e tratti di strada chiusi al traffico Incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, all’altezza del passaggio a livello del ponte sul fiume Cassibile nel Siracusano, chiuso il tratto d - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.