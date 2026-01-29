Gesualdo benedizione del busto di San Giuseppe Moscati | fede arte e cultura in dialogo

Sabato pomeriggio a Gesualdo si è tenuta una cerimonia speciale: l’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia ha benedetto il busto di San Giuseppe Moscati. La piazza della parrocchia dei Santi Nicola e Antonino Martire si è riempita di fedeli, curiosi e appassionati di arte e cultura. La benedizione ha attirato l’attenzione di molti, che hanno assistito in silenzio e con rispetto. La giornata ha unito fede e tradizione,

