Gesualdo benedizione del busto di San Giuseppe Moscati | fede arte e cultura in dialogo
Sabato pomeriggio a Gesualdo si è tenuta una cerimonia speciale: l’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia ha benedetto il busto di San Giuseppe Moscati. La piazza della parrocchia dei Santi Nicola e Antonino Martire si è riempita di fedeli, curiosi e appassionati di arte e cultura. La benedizione ha attirato l’attenzione di molti, che hanno assistito in silenzio e con rispetto. La giornata ha unito fede e tradizione,
Sabato 31 gennaio, alle ore 17.00, presso la Parrocchia dei Santi Nicola e Antonino Martire di Gesualdo, l’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi–Conza–Nusco–Bisaccia, S.E. Mons. Pasquale Cascio, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica durante la quale verrà benedetto il busto in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Gesualdo San Giuseppe Moscati
Processioni della via Crucis e di San Giuseppe Moscati: le ordinanze
Benevento, ordinanze per le processioni della via Crucis e San Giuseppe Moscati
Ultime notizie su Gesualdo San Giuseppe Moscati
Gesualdo: benedizione del busto in marmo di Carrara di San Giuseppe MoscatiSarà l'arcivescovo Pasquale Cascio a presiedere la solenne concelebrazione ... msn.com
“Signor Borrelli, questa è la situazione a via Duomo angolo piazzetta San Giuseppe dei Ruffi e largo Avellino proprio davanti alla fondazione Morra” Abbiamo chiesto urgenti interventi. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.