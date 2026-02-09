Messina | Danza al Palacultura per sostenere l’opera di Fra Giuseppe Maggiore con Inner Wheel e Danzarte

Il Palacultura di Messina si prepara a ospitare una serata di danza organizzata dall’Inner Wheel Club dello Stretto. L’evento si terrà il 12 febbraio e mira a raccogliere fondi per sostenere Fra Giuseppe Maggiore, che gestisce la cappellania della Stazione Centrale e Marittima. Una serata di musica e movimento per aiutare chi si trova in difficoltà in città.

L'Inner Wheel Club dello Stretto di Messina organizza una serata di danza al Palacultura di Messina il 12 febbraio, con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l'opera di Fra Giuseppe Maggiore, responsabile della cappellania della Stazione Centrale e Marittima, un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà nella città metropolitana. Una luce di speranza si accende sul Palacultura di Messina. Il prossimo 12 febbraio, alle ore 21, il palco ospiterà uno spettacolo di danza dal titolo evocativo: "Uno, tanti. insieme". L'evento, promosso dall'Inner Wheel Club dello Stretto di Messina in collaborazione con "Danzarte", si prefigge un obiettivo nobile: raccogliere fondi a sostegno delle attività di Fra Giuseppe Maggiore.

