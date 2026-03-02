Emma Villas cede agli ionici Il vantaggio poi la caduta

Nella partita tra Emma Villas e Taranto, la squadra di casa ha subito una sconfitta con il punteggio di 2-3. Emma Villas ha schierato Porro, Nelli, Bragatto, Baldini, Randazzo, Benavidez, Piccinelli, Mastrangelo, Bini, Rocca e Hoff. Taranto ha invece presentato i propri giocatori, tra cui Matteini. La gara si è conclusa con una vittoria degli ionici, nonostante il vantaggio iniziale dell’Emma Villas.

EMMA VILLAS 2 TARANTO 3 EMMA VILLAS CODYECO: Porro 2, Nelli 17, Bragatto 5, Baldini 4, Randazzo 26, Benavidez 21, Piccinelli (L), Mastrangelo, Bini (L), Rocca 2, Hoff; Matteini n.e, Maletaj n.e, Ceban n.e. All: Pagliai TARANTO: Lusetti, Hopt 12, Sanfilippo 4, Zanotti 12, Cianciotta 10, Pierotti, 17 Gollini (L), Luzzi (L), Maia 3, Gavenda 17, Bossi 3, Galiano n.e, Lorusso n.e, Antonov n.e. All: Lorizio Arbitri: Marconi e Lentini Successione set: 25-23; 25-21; 22-25; 21-25; 11-15 Note: Battute sbagliate Emma: 21; Aces: 5; Muri: 8. Battute sbagliate Taranto: 17; Aces: 5; Muri: 16. Spettatori: 130 Taranto – Quasi a vuoto il primo tentativo di risollevarsi in classifica per la Emma Villas Codyeco.