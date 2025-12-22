Emma Villas salva il Natale La vittoria dopo tre stop
EMMA VILLAS 3 PORTO VIRO 0 EMMA VILLAS CODYECO LUPI: Hoff 1, Nelli 10, Ceban 6, Bragatto 5, Randazzo 16, Benavidez 10, Piccinelli (L), Matteini n.e, Mastrangelo n.e, Rocca n.e, Baldini, Maletay n.e, Bini (L) n.e. All: Petrella. PORTO VIRO: Zonta, Pinali 12, Erati 2, Eccher 8, Magliano 4, Chiloiro 3, Morgese (L), Mazzon, Brondolo 2, Pedro 4, Sperandio 1, Maghenzani, Milan n.e, Lamprecht n.e. All: Bologna. Arbitri: Vecchione e Scotti. Set: 25-20; 25-18; 25-15. Note: Battute sbagliate Emma Villas: 14; Aces: 4; Muri: 11; Battute sbagliate Porto Viro: 11; Aces: 1; Muri: 5. Spettatori: 150. Santa Croce – La Emma Villas Codyeco Lupi torna al successo dopo tre stop consecutivi, salva il Natale, augurandosi di aver ripreso a marciare, in attesa di affrontare Brescia al PalaEstra di Siena domenica 28. 🔗 Leggi su Lanazione.it
