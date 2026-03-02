Emma Cerretelli morta a Cordoba durante l' Erasmus la studentessa 24enne era stata ricoverata in Cardiologia

Emma Cerretelli, studentessa di 24 anni, è deceduta a Cordoba mentre partecipava al programma Erasmus. La giovane era stata ricoverata in Cardiologia prima di perdere la vita. La sua morte ha suscitato commozione tra amici e familiari, che si sono trovati a dover affrontare questa tragica perdita. La causa del decesso non è ancora stata resa nota ufficialmente.

Emma Cerretelli, 24 anni originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, è morta a Cordoba, in Spagna. La studentessa era iscritta al quarto anno del corso di Medicina Veterinaria presso l’università Federico II di Napoli. La giovane si trovava all’estero per un programma Erasmus e sarebbe morta a causa di un infarto. Prima del decesso era ricoverata nell’ospedale della città spagnola, nel reparto di cardiologia. “Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud”, le parole scelte per ricordare Emma Cerretelli. “La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande... 🔗 Leggi su Virgilio.it

