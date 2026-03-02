Emma Carratelli morta a 24 anni durante l' Erasmus a Cordoba Amava Napoli e gli animali profonda tristezza

Una studentessa di 24 anni è deceduta durante il suo soggiorno Erasmus a Cordoba. La giovane, appassionata di Napoli e degli animali, aveva scelto di studiare presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’università. La notizia ha suscitato cordoglio tra studenti e membri delle due istituzioni accademiche.

Cordoglio degli studenti e dell'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'università Federico II di Napoli per la morte durante un programma Erasmus a Cordoba (Spagna) di una studentessa del quarto anno, Emma Carretelli, 24 anni. La giovane, originaria di Castel del Piano (Grosseto), è deceduta nell'ospedale della città spagnola dove era stata ricoverata nella cardiologia. Secondo quanto emerge, non aveva manifestato problemi di salute. A Napoli era iscritta al corso di Medicina Veterinaria.