Scioperi aerei confermati | 16 febbraio e 7 marzo a rischio voli nazionali e diritti dei lavoratori

Le compagnie aeree italiane si preparano a due giornate di sciopero, il 16 febbraio e il 7 marzo. I sindacati hanno confermato l’astensione dal lavoro, anche se la Commissione di Garanzia aveva chiesto di rinviare. La decisione rischia di bloccare molti voli nazionali e di mettere a rischio i diritti dei lavoratori del settore. Le aziende temono disagi e cancellazioni, mentre i passeggeri si trovano già a dover cercare alternative per le loro prenotazioni.

Scioperi Aerei: Sindacati Confermano le Date, a Rischio il Traffico Nazionale. I sindacati del settore aereo hanno confermato gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo, nonostante l'intervento della Commissione di Garanzia che aveva chiesto un ripensamento. La decisione, motivata dalla mancanza di progressi significativi nelle trattative con le compagnie, rischia di paralizzare il traffico aereo nazionale e di creare disagi a milioni di passeggeri. Un Conflitto di Lungo Periodo: Le Ragioni della Protesta. La conferma degli scioperi rappresenta l'ultimo atto di una lunga e complessa vertenza che affonda le radici in anni di difficoltà per il settore del trasporto aereo. Scioperi dei trasporti a febbraio 2026: treni, metro e voli a rischio disagi Febbraio 2026 si apre con disagi per chi deve muoversi in Italia. Olimpiadi 2026: il Garante ridisegna gli scioperi aerei, nuove date tra 24 febbraio e 4 marzo. Il Garante per i servizi di trasporto ha aggiornato il calendario degli scioperi aerei che si svolgeranno tra febbraio e marzo. Confermato lo sciopero degli aerei il 16 febbraio, Salvini contro i sindacati: Sono anti italianiSono confermati gli scioperi del settore aereo di lunedì 16 febbraio e sabato 7 marzo 2026. I sindacati hanno deciso di non accogliere l'appello del Garante, che aveva chiesto di posticiparli. Scioperi 16 febbraio e 7 marzo, confermati nonostante i disagi per le OlimpiadiNonostante la richiesta della Commissione di Garanzia di rinviare gli scioperi del 16 febbraio e 7 marzo, i sindacati confermano le date

