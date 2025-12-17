Oggi lo sciopero dei voli aerei | cosa c’è da sapere

Il 17 dicembre si svolge uno sciopero nazionale del trasporto aereo, con fermo di quattro ore dalle 13 alle 17. L’agitazione interessa i lavoratori di Ita Airways, Vueling, Air France e KLM, causando inevitabili disagi a migliaia di passeggeri che avevano prenotato voli in questa fascia oraria.

Inevitabili disagi per migliaia di passeggeri che hanno acquistato uno o più biglietti aerei nella giornata di mercoledì 17 dicembre a causa dello sciopero nazionale del trasporto aereo di quattro ore previsto dalle 13 alle 17: si fermano i lavoratori di Ita Airways, Vueling, Air France e Klm. I voli aerei garantiti. Sul sito web dell'Enac è disponibile l'elenco completo dei voli garantiti nelle ore di criticità: tra questi l'andata e ritorno Lampedusa-Catania con la compagnia Dtr (Danish Air Transport), andata e ritorno del Firenze-Catania (Vueling), andata e ritorno del Catania-Torino (Wizz Air Malta), andata e ritorno del Catania-Venezia, Pisa-Palermo e Bologna-Cagliari tutti e sei con voli aerei operati da Ryanair. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trasporto aereo, oggi sciopero di 4 ore

