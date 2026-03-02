Emergenza idrica dati positivi nel Foggiano | Occhito Capacciotti e Celone sopra i livelli del 2025

In provincia di Foggia, i livelli d'acqua nei reservoir di Occhito, Capacciotti e Celone sono superiori a quelli previsti per il 2025, segnando dati incoraggianti nell'emergenza idrica. Le autorità stanno lavorando per stabilire regole precise, fissare scadenze e gestire in modo responsabile questa risorsa, con l’obiettivo di anticipare l’inizio della stagione irrigua per le colture pugliesi.

Segnali incoraggianti dai bacini della Capitanata durante il tavolo regionale sull'irrigazione. La diga di Occhito vola a 92 milioni di metri cubi, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. La Regione prepara il "manifesto" per anticipare la stagione irrigua Definire regole chiare, tempi certi e una gestione responsabile della risorsa idrica al fine di anticipare la stagione irrigua per le colture pugliesi. È questo l’obiettivo dell’incontro convocato dall’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, insieme al dirigente della Sezione Risorse Idriche, Andrea Zotti, e alla dirigente ad interim del Servizio Irrigazioni e Bonifica, Rosella Anna Maria Giorgio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Borgo Cervaro, il piano per contrastare l'emergenza idrica: autobotti subito, nuova rete idrica nel medio periodo Leggi anche: Ospedale Santa Maria Terni, positivi i dati del 2025 sulla maternità: 1.100 le nascite Tutti gli aggiornamenti su Emergenza idrica. Emergenza idrica in Irpinia, Cerrato: «Verifiche sul monitoraggio»Torna a riunirsi mercoledì prossimo, 22 ottobre, nella sede comunale di Palazzo dell'Annunziata a Montoro la commissione consiliare speciale sull'acqua, istituita recentemente dal consiglio comunale ... ilmattino.it Emergenza idrica tra Guilcier e BarigaduComuni in affanno nell’Alto oristanese sul fronte dell’emergenza idrica. Se alcuni iniziano a tirare un minimo respiro di sollievo ora con le piogge abbondanti di questi giorni, resta comunque nei più ... unionesarda.it