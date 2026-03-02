Elezioni provinciali Fioretti PD | Grazie per il sostegno buon lavoro a Carmine Valentino

Durante le elezioni provinciali, Fioretti del Partito Democratico ha ringraziato Rosa Razzano, segretaria del PD a Benevento, insieme agli amministratori comunali che lo hanno sostenuto nel corso della campagna. Ha anche augurato buon lavoro a Carmine Valentino, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni. La comunicazione si concentra sui ringraziamenti e sugli attestati di sostegno espressi pubblicamente.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Segretaria del PD della città di Benevento, Rosa Razzano, a tutti gli amministratori comunali che mi hanno sostenuta in questa campagna elettorale per le elezioni provinciali. Anche se il risultato non ha portato all'elezione in Consiglio provinciale, resta forte la consapevolezza di aver costruito un percorso significativo, ricco di relazioni e di impegno condiviso. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri comunali della città di Benevento del Partito Democratico e a Civico 22, che hanno rivendicato con determinazione un ruolo politico rilevante.