Elezioni provinciali Valentino Pd | Annuncio impegno e determinazione

Da fremondoweb.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentino, candidato del Pd, annuncia che si impegnerà con determinazione per le prossime elezioni provinciali. Dopo aver ufficializzato la sua lista e la candidatura, ringrazia la comunità democratica e ribadisce i valori di coerenza e spirito di servizio. Ora si prepara a portare avanti la sua campagna, convinto di poter fare la differenza nel rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento.

Con l’ufficializzazione della Lista del Partito Democratico e della mia candidatura al rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, si apre una nuova fase di impegno e responsabilità. Desidero ringraziare sinceramente l’intera comunità democratica: i vertici del Partito, gli amministratori, le donne e gli uomini che hanno creduto nel lavoro svolto e reso possibile la presentazione della nostra Lista. Da oggi si parte, con determinazione e senso del dovere. Un ringraziamento profondo va ai consiglieri provinciali uscenti per il lavoro serio e costante portato avanti in questi anni, spesso lontano dai riflettori ma essenziale per i nostri territori. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

elezioni provinciali valentino pd annuncio impegno e determinazione

© Fremondoweb.com - Elezioni provinciali, Valentino (Pd): “Annuncio impegno e determinazione”

Approfondimenti su Benevento Candidato

Elezioni provinciali Salerno: PD guida il centrosinistra

Le elezioni provinciali di Salerno vedono il Partito Democratico al centro del centrosinistra, con Anna Petta come figura di riferimento.

Pd, presentata la lista per le elezioni provinciali

Questa mattina il Partito Democratico ha ufficialmente presentato la lista dei candidati per le prossime elezioni provinciali di Benevento, che si terranno il 28 febbraio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Benevento Candidato

Argomenti discussi: Elezioni provinciali, la sesta lista é quella del Partito Democratico; Pd Marche tra direzione e congressi: Ormai partito diviso in due; Provinciali, il Partito Democratico presenta la propria lista: c’è Carmine Valentino; Provinciali, Cacciano (Pd) ringrazia i consiglieri uscenti e lancia la sfida per la Rocca.

Elezioni provinciali, il Pd spara a zero: Vittoria del trasformismo politicoLealtà, impegno, coerenza e senso di responsabilità. Rievocando lo spettro del trasformismo politico. L’analisi del Pd, all’indomani della dèbacle per le elezioni del nuovo presidente della Provincia, ... lanazione.it

elezioni provinciali valentino pdElezioni provinciali, centrodestra compatto guarda già alle Comunali. Prende forma la rosa dei candidatiMarcianise e Caserta nel mirino del centrodestra. Questi i candidati del gruppo che sostiene il presidente Colombiano ... casertanews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.