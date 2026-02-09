Elezioni provinciali Valentino Pd | Annuncio impegno e determinazione

Valentino, candidato del Pd, annuncia che si impegnerà con determinazione per le prossime elezioni provinciali. Dopo aver ufficializzato la sua lista e la candidatura, ringrazia la comunità democratica e ribadisce i valori di coerenza e spirito di servizio. Ora si prepara a portare avanti la sua campagna, convinto di poter fare la differenza nel rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento.

Con l’ufficializzazione della Lista del Partito Democratico e della mia candidatura al rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, si apre una nuova fase di impegno e responsabilità. Desidero ringraziare sinceramente l’intera comunità democratica: i vertici del Partito, gli amministratori, le donne e gli uomini che hanno creduto nel lavoro svolto e reso possibile la presentazione della nostra Lista. Da oggi si parte, con determinazione e senso del dovere. Un ringraziamento profondo va ai consiglieri provinciali uscenti per il lavoro serio e costante portato avanti in questi anni, spesso lontano dai riflettori ma essenziale per i nostri territori. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Le elezioni provinciali di Salerno vedono il Partito Democratico al centro del centrosinistra, con Anna Petta come figura di riferimento.

Questa mattina il Partito Democratico ha ufficialmente presentato la lista dei candidati per le prossime elezioni provinciali di Benevento, che si terranno il 28 febbraio.

