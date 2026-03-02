Elezioni provinciali a Caserta il centrodestra fa il pieno | ecco il nuovo Consiglio

Le elezioni provinciali a Caserta si sono concluse con il centrodestra che ha ottenuto la maggioranza nel nuovo Consiglio provinciale. I risultati mostrano una vittoria netta per i candidati di questa coalizione, che ora si apprestano a guidare l’ente. La composizione del nuovo Consiglio rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle tornate elettorali precedenti. La proclamazione ufficiale dei risultati ha messo fine alla fase di scrutinio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il centrodestra conquista la maggioranza nel nuovo Consiglio provinciale di Caserta e si prepara a guidare l’ente in una fase che si preannuncia politicamente intensa. L’esito delle elezioni provinciali consegna una composizione chiara dell’aula, con una prevalenza numerica netta per la coalizione di centrodestra e una distribuzione dei seggi che ridisegna gli equilibri interni. Sono sei gli eletti nella lista del centrodestra. Il più votato è Andrea De Filippo, indicato già come possibile vicepresidente, seguito da Giuseppe Guida, Antonio Schiavone, Antonio Scialdone, Giovanni Innocenti e Adolfo Ferraro. Un risultato che consolida la posizione della coalizione e rafforza il peso politico del gruppo all’interno dell’ente provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

