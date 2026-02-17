Elezioni provinciali il centrodestra candida Carnevale alla presidenza

Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, è stato scelto come candidato alla presidenza della Provincia di Latina dal centrodestra unito, in risposta alla necessità di rilanciare le amministrazioni locali dopo le recenti tensioni politiche. La decisione è arrivata dopo settimane di riunioni tra le principali forze di destra, che hanno deciso di puntare su Carnevale per rafforzare il loro ruolo nelle elezioni provinciali. La sua candidatura si inserisce in un quadro di alleanze consolidato, con l’obiettivo di ottenere il maggior consenso possibile alle urne.

È Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, il candidato alla presidenza della Provincia di Latina, per il centrodestra unito. L'annuncio viene da una nota dei coordinatori regionali di Forza Italia, Claudio Fazzone, di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini, della Lega, Davide Bordoni, di Noi Moderati, Marco Di Stefano. In vista delle elezioni provinciali per il presidente del prossimo 15 marzo, e del deposito delle candidature previsto tra 5 giorni (le elezioni per il Consiglio si terranno tra tre mesi), i coordinatori affermano che la scelta di Carnevale "è maturata al termine di un confronto ampio e costruttivo tra le forze della coalizione, che hanno individuato nella figura di Carnevale il profilo più autorevole, competente e rappresentativo per guidare l'ente provinciale in una fase cruciale per il futuro del territorio pontino.