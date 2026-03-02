Elettra Lamborghini fa una rivelazione inaspettata su Charles Leclerc | tutti increduli pubblico basito

Durante il Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha attirato l’attenzione nonostante non abbia conquistato il podio. Dopo l’evento, ha continuato a essere al centro dell’attenzione con una rivelazione inaspettata su Charles Leclerc. Il pubblico si è mostrato sorpreso e incredulo di fronte alle sue parole, che hanno suscitato molte reazioni. Elettra Lamborghini ha mantenuto vivo il suo ruolo di protagonista anche fuori dal palco.

Al Festival di Sanremo non ha conquistato il podio, ma ha dominato la scena. E anche lontano dall’Ariston, Elettra Lamborghini ha continuato a catalizzare l’attenzione con la sua energia imprevedibile. Ospite dello speciale di Domenica In, la cantante ha regalato al pubblico un racconto sopra le righe della sua settimana sanremese, tra imprevisti esilaranti e confessioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta. La rivelazione di Elettra Lamborghini su Charles Leclerc Ripercorrendo i giorni trascorsi tra prove e serate mondane, Elettra ha parlato di notti insonni e musica ad alto volume: «È stata una settimana disperata, c'era musica a palla fino alle 4 del mattino, non ho mai dormito». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Elettra Lamborghini svela: «Il festino bilaterale a Montecarlo era l’addio al celibato di Charles Leclerc»Per tutta la settimana sanremese uno dei tormentoni è stato quello dei festini bilaterali denunciati da Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini: Festini bilaterali? C'entra Leclerc. E fa lo show col cellulare nella tutina hotElettra Lamborghini show a Domenica In Speciale Sanremo di Mara Venier: l'ereditiera cantante svela la verità sui festini bilaterali e tira in ballo Charles Leclerc ... corrieredellosport.it

Elettra Lamborghini show con Mara Venier: «Mi sono fatta il c*lo tre mesi». Il telefono comparso dal fondoschiena e la festa rovinata a LeclercElettra Lamborghini è stata l'animatrice del Festival di Sanremo. La cantante di Voilà irrompe nello studio di Domenica In con un vassioio di pasticcini. E lo ... leggo.it

Elettra Lamborghini ha appena fatto sapere al mondo che, nonostante sia scappata da Sanremo a Montecarlo per dormire, ha beccato la sera in cui si è svolto il festino di addio al celibato di Charles Leclerc. Nulla da fare: i festini bilaterali inseguono la nipote facebook

