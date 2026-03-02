Edimburgo allarme per un uomo armato di coltello | ferite due persone

A Edimburgo, la polizia è intervenuta a causa di un uomo armato di coltello che ha ferito due persone. Le autorità hanno segnalato l’accaduto senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni delle vittime o sulle eventuali conseguenze dell’incidente. L’area è stata messa in sicurezza mentre le forze dell’ordine continuano le indagini sull’accaduto.

La polizia è intervenuta e ha avvisato di evitare la zona di Calder. Non si tratterebbe di un atto terroristico Allarme per un uomo armato di coltello a Edimburgo. A riferirlo la polizia, che ha fatto sapere di essere intervenuta. "Si avvisa il pubblico di evitare la zona di Calder a seguito di segnalazioni relative a un uomo armato di coltello. La polizia, compresi agenti armati, sta intervenendo", hanno fatto sapere le forze dell'ordine della città scozzese. Secondo alcuni video amatoriali rilanciati dai media locali, si tratterebbe di un uomo che ha con sé due coltelli di grandi dimensioni. Testimoni, sempre citati dai media locali, riferiscono di diverse persone accoltellate.

