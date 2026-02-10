Olbia ondata di violenza | uomo ferisce due persone e un cane con un coltello

Un uomo di origine magrebina ha scatenato il panico nel pomeriggio a Olbia. Ha ferito con un coltello due persone e un cane, poi è stato subito arrestato dai carabinieri. La città si sveglia con ancora il ricordo di questa scena violenta, che ha lasciato molti cittadini preoccupati.

La città di Olbia, in Sardegna, è stata teatro di un pomeriggio di violenza in cui un uomo di origine magrebina è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato due persone e un cane. L'episodio, avvenuto oggi, 10 febbraio 2026, ha destato forte preoccupazione tra i residenti e ha richiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma la cronologia degli eventi si sta delineando attraverso le prime ricostruzioni. Il primo episodio di violenza si è verificato in via Dei Lidi, una zona che ospita diversi centri di massaggio orientali.

