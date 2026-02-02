TT MetropolTerraglio | Fattoretto Agency sostiene il tennistavolo paralimpico

A Venezia parte una nuova collaborazione tra Fattoretto Agency e il tennistavolo paralimpico. L’obiettivo è promuovere lo sport e l’inclusione, portando avanti iniziative concrete e visibili sul territorio. La partnership nasce con l’intento di sostenere atleti e diffondere il messaggio di una disciplina che unisce passione e impegno.

Venezia – Una nuova partnership all’insegna di sport, inclusione e performance prende il via nella Città Metropolitana di Venezia. TT MetropolTerraglio e l’atleta Pietro Martire, in collaborazione con la Polisportiva Terraglio, annunciano il sostegno di Fattoretto Agency, agenzia leader nel settore SEO e Digital Marketing, al progetto di tennistavolo paralimpico. L’iniziativa mira a offrire a persone con disabilità concrete opportunità di crescita personale e inclusione sociale attraverso lo sport. Grazie al contributo di Fattoretto Agency, il nuovo polo sportivo potrà investire in attrezzature specializzate – dai tavoli omologati alle carrozzine sportive – e garantire allenamenti di alto livello per gli atleti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - TT MetropolTerraglio: Fattoretto Agency sostiene il tennistavolo paralimpico Approfondimenti su TT MetropolTerraglio Tennistavolo | Matteo Parenzan: doppio oro europeo e dominio mondiale paralimpico In questo approfondimento, analizziamo il percorso di Matteo Parenzan, atleta di riferimento nel tennistavolo paralimpico. Furto con scasso al negozio di elettronica TT Store, arrivano le volanti: bloccato uno dei ladri Un tentativo di furto con scasso al negozio di elettronica TT Store è stato sventato grazie alla pronta segnalazione di un cittadino. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su TT MetropolTerraglio Fattoretto Agency e Fotoregali.com ancora insieme per offrire agli utenti esperienze personalizzateSi rinnova la partnership tra l'agenzia e l'ecommerce per la stampa di immagini su materiali speciali. Obiettivo: consolidare la presenza online dell'e-shop e incrementare il suo dialogo con la ... engage.it SEO data-driven e strategie su misura: Fotoregali.com rinnova la collaborazione con Fattoretto AgencyFotoregali.com, realtà di riferimento nel settore e-commerce dei regali fotografici personalizzati, conferma la propria fiducia in Fattoretto Agency, agenzia di punta nell’ambito della SEO data-driven ... touchpoint.news Da SEO a GEO: come farsi citare da ChatGPT e AI Overviews nel 2026 26 Febbraio 2026 Ore 12:00 Relatore: Massimo Fattoretto, Fondatore e CEO di @fattoretto.agency | SEO e AI per eCommerce Le conferenze del 26° Global Summit Marketing & - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.