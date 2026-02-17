Fattoretto Agency, azienda che si occupa di SEO e intelligenza artificiale per negozi online, è stata inserita tra i Leader dell’Innovazione 2026 dal Corriere della Sera e Statista. Il riconoscimento arriva dopo aver dimostrato come le soluzioni tecnologiche avanzate abbiano aiutato i clienti a migliorare il posizionamento sui motori di ricerca e aumentare le vendite. La commissione ha valutato i progetti più innovativi nel settore digitale e ha premiato l’impegno dell’agenzia nel portare avanti tecnologie all’avanguardia.

Fattoretto Agency, specializzata in SEO e AI per eCommerce, è stata riconosciuta tra i Leader dell’Innovazione 2026 nella classifica realizzata dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Il riconoscimento premia l’approccio dell’agenzia nell’integrare dati di Google, come Search Console e Analytics, con applicazioni di terze parti tra cui Semrush, DataForSEO e Screaming Frog, arricchendo gli insight con strumenti di intelligenza artificiale per generare strategie SEO concrete e misurabili. Al centro della visione di Fattoretto Agency c’è FattoBoost, piattaforma proprietaria che combina dati SEO, advertising e analytics in un unico ecosistema potenziato dall’AI. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Fattoretto Agency tra i Leader dell’Innovazione 2026 secondo Corriere della Sera e Statista

