Niscemi-Modica | Calcio in campo per risollevare una comunità ferita dalla frana Sfida di Eccellenza

Il Niscemi scende in campo a Modica per sostenere una comunità devastata dalla frana, che ha lasciato molte case senza acqua e luce. La partita di domenica 15 febbraio, valida per il campionato di Eccellenza, diventa così un gesto di solidarietà e speranza. La squadra vuole dimostrare il suo orgoglio e portare un sorriso tra le persone colpite dal disastro naturale.

Niscemi in Trasferta: Una Sfida per l’Orgoglio di una Comunità. Domenica 15 febbraio, allo stadio Pietro Scollo di Modica, il Niscemi, squadra di Eccellenza, affronterà la capolista nel tentativo di dedicare una vittoria alla comunità colpita di recente da una grave frana. La partita, oltre al suo valore sportivo, assume un significato simbolico profondo per una città che cerca di ritrovare speranza e forza nel calcio. Un Contesto Difficile: La Frana e la Resilienza di Niscemi. La trasferta a Modica arriva in un momento particolarmente delicato per Niscemi. La frana che ha colpito il territorio ha lasciato una profonda ferita nella comunità, generando preoccupazione e incertezza per il futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu Niscemi, crolla la croce risparmiata dalla frana A Niscemi, la croce che si trovava sul ciglio della frana è crollata lunedì pomeriggio. Niscemi, cavalli e asini bloccati dalla frana salvati dai Vigili I Vigili del fuoco di Niscemi sono intervenuti ieri per salvare 20 animali, tra cavalli e asini, rimasti intrappolati tra le fratture del terreno causate da una frana. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Tabellino partita Melilli vs SF Acquedolcese; Anche a Modica raccolta solidale per Niscemi; Eccellenza B, frena la capolista e il Vittoria si prende il 2° posto. Poker Niscemi, Mazzarrone corsaro; Il Modica Calcio scende in campo per Niscemi: solidarietà e sport nella 22ª giornata. Il Modica Calcio scende in campo per Niscemi: solidarietà e sport nella 22ª giornataMODICA, 11 febbraio 2026 – In un momento in cui la città riflette sul valore della memoria e del decoro (come sottolineato dalle recenti iniziative per il ... radiortm.it In Eccellenza il Niscemi cerca la grande impresa contro la capolista Modica per dedicarla alla sua genteRegalarsi e regalare a tutta la comunità di Niscemi un grande sogno: fare risultato a Modica sul campo della capolista attuale del girone B del campionato di Eccellenza. ilfattonisseno.it 22ª GIORNATA – Campionato Eccellenza Gir. B Modica Calcio Domenica 15 Febbraio Ore 15:00 Stadio Pietro Scollo (Modica) #NiscemiCalcio #ForzaNiscemi #Eccellenza - facebook.com facebook Emergenza #Niscemi: solidarietà dalla Misericordia di #Modica con una raccolta di beni non deperibili x.com

