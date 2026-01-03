Dopo la pausa natalizia, la Larcianese targata Targetti torna in campo domani alle 14.30 allo stadio Magnozzi di Livorno, affrontando la Pro Livorno Sorgenti. È l’esordio del 2026 per la squadra, che punta a iniziare il nuovo anno con un risultato positivo. La sfida rappresenta un momento importante nella stagione e offrirà un’occasione per valutare i progressi della formazione.

Dopo la sosta natalizia la Larcianese targata Targetti domani (ore 14.30) farà il suo esordio nel 2026 allo stadio Magnozzi di Livorno contro la Pro Livorno Sorgenti. La ’prima’ di Targetti sulla panchina viola è subito delicatissima, contro la penultima forza del girone A di Eccellenza. La Larcianese si torva di un gradino sopra nella classifica, con appena un punto in più della Pro Livorno Sorgenti. È una partita che sa quasi di spareggio salvezza. Sarà la prima gara del girone di ritorno. La partita d’andata, giocata allo Strulli di Monsummano Terme, finì in parità con il risultato di 2-2. Gli ospiti pareggiarono all’ultimo secondo, dei sei minuti di recupero, con la Larcianese in inferiorità numerica pe la espulsine di Di Giulio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza. Larcianese a Livorno con la Pro. Per Targetti un esordio rovente

