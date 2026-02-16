Eccellenza Fucecchio caparbio ma non basta Trasferta amara al ’Chiavacci’

Il Fucecchio perde 1-0 in trasferta contro lo Zenith Prato, una sconfitta che mette in mostra le difficoltà della squadra. La partita si è giocata al “Chiavacci”, dove i padroni di casa hanno trovato il gol decisivo grazie a un’azione insistita nel secondo tempo. I giocatori fiorentini hanno tentato di reagire, ma non sono riusciti a superare la difesa avversaria. Il risultato evidenzia come, nonostante l’impegno, il team non riesca ancora a trovare la vittoria lontano dal proprio campo.

ZENITH PRATO 1 FUCECCHIO 0 ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli, Fiaschi, Cela, Tempestini, Nistri, Kouassi, Sinisgallo, Saccenti, Fallani, Del Pela. All. Settesoldi. FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Cioni, Usai, Malanchi, Goretti, Arapi, Sgherri, Fiorini, Geniotal, Princiotta. All. Menichetti. Arbitro: Norci di Arezzo. Reti: 25' Del Pela. PRATO - Niente da fare per il Fucecchio, che incappa in una delle migliori versioni della Zenith Prato ed esce sconfitto di misura dalla trasferta in terra pratese. Ai padroni di casa basta una rete realizzata da Del Pela su assist di Kouassi al 25' del primo tempo per imporsi e rilanciare le loro ambizioni di alta classifica.