Cancellotti | Sconfitta amara ma prestazione viva fino alla fine

L'Avellino affronta una sconfitta difficile al “Ceravolo”, ma lascia buona impressione per l'impegno e la determinazione mostrati durante la partita. Nonostante il risultato negativo, i biancoverdi hanno dimostrato di essere vivi e combattivi fino all'ultimo minuto, evidenziando un carattere che può essere motivo di fiducia per il proseguo del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino torna a casa senza punti dal “Ceravolo”, ma con la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada. A sottolinearlo è Tommaso Cancellotti nel dopo gara, al termine di una sfida equilibrata decisa dagli episodi. “È una partita che ci lascia l’amaro in bocca – ha spiegato l’esterno biancoverde – perché è stata molto equilibrata. Le occasioni più nitide, a memoria, le abbiamo avute noi: due traverse e un gol annullato. Per questo la sconfitta pesa”. Per Cancellotti, però, ridurre tutto alla sfortuna sarebbe troppo semplice: “Dire che è solo colpa della fortuna non spiega tutto. Anteprima24.it

?Biancolino lascia in panchina Palmiero A sinistra spazio per Cancellotti - facebook.com facebook