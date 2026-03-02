Eccellenza Colpo del Baldaccio Bartoccini-Gorini la chiave dei tre punti

In una partita di calcio, il Baldaccio ha segnato un gol decisivo, portando a casa i tre punti. La formazione che ha preso parte all'incontro includeva i giocatori Mazzola, Bruni, Gianassi, Barducci, Iasparrone, e Capezzuoli, tra gli altri. La squadra avversaria, rappresentata dal Bartoccini-Gorini, ha subito il colpo e ha concluso l’incontro con due reti segnate. La partita si è svolta con sostituzioni nei minuti finali e diverse azioni offensive da entrambe le parti.