Eccellenza Colpo del Baldaccio Bartoccini-Gorini la chiave dei tre punti
In una partita di calcio, il Baldaccio ha segnato un gol decisivo, portando a casa i tre punti. La formazione che ha preso parte all'incontro includeva i giocatori Mazzola, Bruni, Gianassi, Barducci, Iasparrone, e Capezzuoli, tra gli altri. La squadra avversaria, rappresentata dal Bartoccini-Gorini, ha subito il colpo e ha concluso l’incontro con due reti segnate. La partita si è svolta con sostituzioni nei minuti finali e diverse azioni offensive da entrambe le parti.
MAZZOLA 1 BALDACCIO BRUNI 2 MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Bruni (76’ Gianassi), Bonechi, Saitta, Campatelli, Zanaj (90’ Barducci), Camilli, Cioni (90’ Iasparrone), Discepolo, Turillazzi (71’ Capezzuoli). Panchina: Sampieri, Reka, Puppato, Scardigli, Pacchierotti. Allenatore Pezzatini BALDACCIO BRUNI: Donini, Piccinelli, Magi (57’ Del Siena), Bruschi (64’ Mambrini), Giorni, Beretti, Hajri, Giovagnini, Quadroni (57’ Sbardella), Gorini, Bartoccini. Panchina: Selmani, Beers, Monini, Donnini, Niccolini, Pedrelli. Allenatore Battistini ARBITRO: Zambelli di Lodi RETI: 28’ Bartoccini, 35’ (rig.) Discepolo, 75’ (rig.) Gorini. AMMONITI: Cioni, Rocchetti, Beretti, Giovagnini, Bartoccini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Eccellenza: i due portieri protagonisti nel finale di un confronto molto intenso. Bartoccini rilancia la Baldaccio. La Castiglionese giù nel derbyBALDACCIO BRUNI 1 CASTIGLIONESE 0 BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli (70’ Beers), Del Siena, Bruschi, Giorni, Beretti, Hajiri (75’ Monini),...
Bartoccini segna subito e la Baldaccio Bruni volaASTA TAVERNE 0BALDACCIO BRUNI 1 ASTA TAVERNE (4-4-2): Cefariello, Curcio (15’pt Violante), Manganelli, De Vitis, Migliorini; Jrad (29’st Baroni),...
Approfondimenti e contenuti su Colpo del Baldaccio.
Temi più discussi: Calcio: il Trestina vince ancora, pari Sansepolcro; Eccellenza B. Pari tra Baldaccio Bruni e Figline: gli highlights dell'incontro; Eccellenza B. Vigilia in casa Mazzola: le parole di mister Pezzatini in vista della Baldaccio Bruni; Eccellenza. Colpo del Baldaccio. Bartoccini-Gorini la chiave dei tre punti.
Eccellenza. Colpo del Baldaccio. Bartoccini-Gorini la chiave dei tre puntiRETI: 28’ Bartoccini, 35’ (rig.) Discepolo, 75’ (rig.) Gorini. AMMONITI: Cioni, Rocchetti, Beretti, Giovagnini, Bartoccini. Recuperi: 1 e 4. SIENA - Bella ... lanazione.it
Calcio, Eccellenza: niente da fare per il Valentino Mazzola Siena. Vince la Baldaccio BruniIl Mazzola ospita la Baldaccio Bruni nel giorno in cui Niccolò Bonechi taglia il prestigioso traguardo delle 100 presenze in maglia biancoceleste. Buon inizio dei locali, già in avanti al 2?, con il t ... radiosienatv.it
Colpo esterno della Baldaccio; il Montone si lascia sfuggire la Coppa di Promozione ai supplementari. - facebook.com facebook