Bartoccini segna subito e la Baldaccio Bruni vola
Allo stadio di Taverne, la Baldaccio Bruni si porta in vantaggio subito, grazie a un gol di Bartoccini. La partita si sviluppa con un equilibrio tra le due squadre, entrambe impegnate a gestire il risultato. La formazione della Baldaccio Bruni, schierata con un 4-4-2, cerca di mantenere il controllo del gioco, puntando sulla solidità difensiva e sulle occasioni offensive create nel corso del primo tempo.
ASTA TAVERNE 0 BALDACCIO BRUNI 1 ASTA TAVERNE (4-4-2): Cefariello, Curcio (15’pt Violante), Manganelli, De Vitis, Migliorini; Jrad (29’st Baroni), Cavallini, Hoxhaj (15’st Ceccatelli 15’ St), Galardi; Cappelli (1’st Bandini), Taflaj. Panchina: Lombardini, Boduri, Dragoni, Neri, Poienari. All. Bartoli BALDACCIO BRUNI (3-5-2): Vaccarecci; Piccinelli, Giorni, Magi; Hajiri (1’st Monini), Giovagnini, Bruschi, Bartoccini, Del Siena (35’st Beers); Sbardella (17’st Quadroni), Mariotti (32’st Pedrelli). Panchina: Selmani, Mambrini, Niccolini, Goretti, Bricca. All. Battistini Arbitro: Carnevali di Prato (Magnelli - Galighi). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Calcio, Eccellenza: la Baldaccio Bruni passa al Satini, sconfitta di misura per l'Asta Taverne - La Baldaccio Bruni passa al Satini grazie a un gol lampo di Bartoccini nei primi minuti di gioco contro l'Asta Taverne.
