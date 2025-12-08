Eccellenza | i due portieri protagonisti nel finale di un confronto molto intenso Bartoccini rilancia la Baldaccio La Castiglionese giù nel derby
BALDACCIO BRUNI 1 CASTIGLIONESE 0 BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli (70’ Beers), Del Siena, Bruschi, Giorni, Beretti, Hajiri (75’ Monini), Giovagnini, Sbardella (55’ Mariotti), Gorini, Bartoccini. All.: Piefrancesco Battistini. CASTIGLIONESE: Balli, Banelli, Scichilone, Viciani, Menci, Menchetti, Grifoni, Tenti, Berneschi, Minocci, Ligi. All.: Stefano Cardinali. Arbitro: Enrico Pasqua di Vibo Valentia. Rete: 5’ Bartoccini. ANGHIARI – Lo scontro diretto tutto aretino tra una Baldaccio Bruni che voleva lasciare la zona playout e una Castiglionese che desiderava allungare verso posizioni più nobili della classifica alla fine si è risolto in favore dei padroni di casa che ringraziano la rete messa a segno da Bartoccini nelle battute iniziali dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
