È Osvaldo Busca il ciclista ucciso da un capriolo a Pontida Lo shock dell’amico | Un cane inseguiva quell’animale

Un ciclista è morto ieri mattina nella Bergamasca, lungo il sentiero Papa Giovanni nel territorio di Pontida. La vittima, un uomo di circa 50 anni, è stata investita da un capriolo mentre pedalava in quella zona. Un amico ha raccontato che, poco prima dell’incidente, un cane aveva inseguito l’animale. La scena si è svolta nella zona di Ca’ de Rizzi.

Bergamo, 2 marzo 2026 – Tragedia ieri mattina nella Bergamasca, lungo il “sentiero Papa Giovanni” sul Canto Alto, nella zona di Ca’ de Rizzi nel territorio del comune di Pontida. Un uomo di 64 anni, Osvaldo Busca, di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, è morto, mentre era in sella alla sua mountain bike, dopo essere stato travolto da un capriolo sbucato all’improvviso dal bosco inseguito da un cane. L’animale ha continuato la sua corsa ed è sparito. La vittima, che al momento dell’incidente stava percorrendo il sentiero in discesa, era in compagnia di un amico, residente a Gessate, nel Milanese. È stato quest’ultimo a raccontare ai carabinieri l’esatto dinamica di quello che è accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

