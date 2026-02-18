Morto Vincenzo D’Agostino addio al paroliere dei successi napoletani

Vincenzo D’Agostino, noto come il «Mogol dei neomelodici», è morto all'età di 64 anni a causa di un infarto improvviso. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica napoletana, dove aveva scritto testi per artisti come Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. La sua capacità di catturare l’anima della città si rifletteva nelle sue parole, spesso cariche di passione e autenticità. La notizia ha fatto rapidamente il giro della scena musicale locale, lasciando molti senza parole.

È morto a 64 anni Vincenzo D'Agostino, storico paroliere napoletano autore di alcuni tra i più grandi successi della musica partenopea.

