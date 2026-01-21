È deceduto Vincenzo Nanni, noto figura del Corpo Forestale dello Stato e per molti anni dirigente del comando di Lucca. Con i suoi 78 anni, ha dedicato gran parte della vita alla tutela dei boschi lucchesi, contribuendo in modo significativo alla gestione ambientale della provincia. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore forestale e la comunità locale.

Lucca, 21 gennaio 2026 – Si è spento all’età di 78 anni Vincenzo Nanni, figura di riferimento del Corpo Forestale dello Stato e per quasi trent’anni guida autorevole del comando provinciale di Lucca. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella sua famiglia e in tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno riconosciuto in lui un amico leale e un esempio di dedizione al bene comune. Entrato nel Corpo Forestale nel 1974, il commissario superiore Nanni ha ricoperto per decenni il ruolo di comandante provinciale, guidando con rigore, competenza e senso del dovere un presidio fondamentale per la tutela e la sicurezza del territorio lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morto Vincenzo Nanni, il “custode” dei boschi lucchesi

