È morto Rino Marchesi il rigorista difensore goleador cresciuto nell’Atalanta
Il calcio italiano si deve aggiungere alla lista dei cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, morto all’età di 88 anni. Marchesi, ex difensore e allenatore, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Atalanta e successivamente ha giocato nella prima squadra. La sua presenza nel calcio si è consolidata attraverso le sue attività sia in campo che in panchina.
Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, aveva 88 anni. Ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Lazio e allenato Inter, Napoli e Juventus Il mondo del calcio piange la scomparsa a 88 anni di Rino Marchesi, ex difensore prima e allenatore poi, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, per poi approdare in prima squadra. Successivamente ha vestito le meglie di Fiorentina e Lazio, per poi diventare allenatore e guidare, tra le altre, Napoli, Inter e Juventus. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Fiorentina: morto Rino Marchesi. Implacabile rigorista. Giocò con Hamrin, Sarti e Dell’Angelo. Poi allenò MaradonaFIRENZE – E’ morto oggi, all’età di 88 anni, Rino Marchesi, colonna della Fiorentina degli anni Sessanta.
Calcio, Morto Rino Marchesi: allenò per primo Maradona
Morto Rino Marchesi: portò l'Avellino in Serie A e fu il primo allenatore in Italia di MaradonaDa allenatore ha guidato l'Avellino alle prime due di dieci salvezze consecutive in massima serie, prima di sedersi sulla panchina di Napoli, Inter e Juve. In azzurro è stato il primo tecnico di Diego ... corrieredellosport.it
Il mondo del calcio e quello viola piangono la scomparsa di Rino Marchesi Nato a San Giuliano Milanese l’11 giugno 1937, ha vestito la maglia viola dal 1960 al 1966, conquistando 4 trofei: Coppa Italia 1960-61 Coppa delle Coppe 1960-61 Coppa facebook
