È morto Rino Marchesi il rigorista difensore goleador cresciuto nell’Atalanta

Il calcio italiano si deve aggiungere alla lista dei cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, morto all’età di 88 anni. Marchesi, ex difensore e allenatore, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Atalanta e successivamente ha giocato nella prima squadra. La sua presenza nel calcio si è consolidata attraverso le sue attività sia in campo che in panchina.

FIRENZE – E' morto oggi, all'età di 88 anni, Rino Marchesi, colonna della Fiorentina degli anni Sessanta.

Il mondo del calcio e quello viola piangono la scomparsa di Rino Marchesi Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno 1937, ha vestito la maglia viola dal 1960 al 1966, conquistando 4 trofei: Coppa Italia 1960-61 Coppa delle Coppe 1960-61 Coppa

