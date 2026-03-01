È scomparso oggi Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, morto all’età di 88 anni. Durante la sua carriera da giocatore, ha militato nella squadra toscana accanto a Kurt Hamrin, Giuliano Sarti e Lucio Dell’Angelo. In seguito, ha ricoperto il ruolo di allenatore, tra le sue esperienze anche la guida di Maradona.

FIRENZE – E’ morto oggi, all’età di 88 anni, Rino Marchesi, colonna della Fiorentina degli anni Sessanta. Giocava con Kurt Hamrin, Giuliano Sarti, Lucio Dell’Angelo. La mediana era formata da Rimbaldo, Gonfiantini e Marchesi. Lui era un implacabile rigorista. Nato a San Giuliano milanese, ma fiorentino di adozione, Marchesi mosse i primi passi nel Lodi, poi, a 18 anni, l’approdo nell’Atalanta dove disputò tre stagioni, venendo impiegato sia come centrocampista che come difensore. Passato alla Fiorentina nel 1960-61, fu subito protagonista dell’annata in cui i gigliati trionfarono in Coppa Italia e Coppa delle Coppe. In viola rimase sei anni, portando a casa un’altra Coppa Italia nel 1965-66, pur non scendendo mai in campo, e una Mitrop Cup. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: morto Rino Marchesi. Implacabile rigorista. Giocò con Hamrin, Sarti e Dell’Angelo. Poi allenò Maradona

Morto Rino Marchesi: allenò per primo Maradona a Napoli e anche PlatiniLutto per il mondo del calcio: è morto a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno) Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano...

Leggi anche: È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e Juve

Contenuti e approfondimenti su Rino Marchesi.

Fiorentina: morto Rino Marchesi. Implacabile rigorista. Giocò con Hamrin, Sarti e Dell’Angelo. Poi allenò MaradonaE' morto oggi, all'età di 88 anni, Rino Marchesi, colonna della Fiorentina degli anni Sessanta. Giocava con Kurt Hamrin, Giuliano Sarti, Lucio Dell'Angelo. La mediana era formata da Rimbaldo, Gonfiant ... firenzepost.it

È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e JuveÈ morto Rino Marchesi, aveva 88 anni. L'ex allenatore anche di Inter e Juventus, nel corso della sua carriera in panchina aveva anche guidato il primo ... fanpage.it