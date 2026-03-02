È morto Nitto Santapaola

È scomparso Nitto Santapaola, figura di spicco della mafia catanese. Aveva 87 anni e negli anni è stato considerato il mandante di numerosi omicidi. La sua attività criminale ha segnato un’epoca, e la sua morte segna la fine di un’epoca nel panorama della criminalità organizzata siciliana.

Nitto Santapaola, uno dei più potenti boss della mafia catanese, ritenuto il mandante di numerose stragi e condannato all’ergastolo in diversi processi per omicidio, associazione a delinquere e traffico di droghe illegali, è morto lunedì a Milano. Santapaola era detenuto in regime di 41-bis (il cosiddetto “carcere duro”) a Opera, poco fuori città, e lo scorso 25 febbraio era stato ricoverato all’ospedale San Paolo per problemi di salute che si erano aggravati. Aveva 87 anni. La procura di Milano ha disposto l’autopsia. Santapaola, il cui vero nome era Benedetto, era nato a Catania il 4 giugno del 1938. Nel 1997 venne condannato in primo grado all’ergastolo come uno dei mandanti della strage di Capaci del maggio 1992, in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della loro scorta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

