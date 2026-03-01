Accoltellato vicino alla stazione di Lecco 20enne in gravissime condizioni | arrestato 25enne

Un giovane di 20 anni è stato ferito con un coltello vicino alla stazione ferroviaria di Lecco e si trova in condizioni gravissime. Un uomo di 25 anni è stato arrestato in relazione all'aggressione. La polizia ha intervenuto sul posto per soccorrere il ferito e per fermare l'aggressore. La vicenda si è svolta nel centro della città, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato da un 25enne nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco. Il giovane è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni.