Oggi De Bruyne si è unito nuovamente ai suoi compagoni di squadra per l'allenamento. Dopo un periodo di assenza, il giocatore belga ha ripreso le sessioni con il Napoli, partecipando alle esercitazioni previste dalla programmazione. La sua presenza sul campo è stata confermata attraverso le immagini diffuse dall club. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a eventuali tempi di recupero o altre novità.

Quattro mesi dopo la lesione d'alto grado al bicipite femorale della coscia destra e all'operazione. Deciderà lui in vista di Napoli-Torino di venerdì As Napoli 05102025 - campionato di calcio serie A Napoli-Genoa foto Antonello SammarcoImage Sport nella foto: Kevin de Bruyne De Bruyne è di nuovo col Napoli. Oggi si allenerà insieme a tutti gli altri. Comincerà la preparazione in vista della partita col Torino in programma venerdì sera. È una grande notizia anche se, ovviamente, bisognerà valutare la risposta del suo corpo, dei suoi muscoli. Fisicamente sta bene ma è comunque fermo dallo scorso 25 ottobre giorno di Napoli-Inter 3-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È il giorno di De Bruyne, torna ad allenarsi con la squadra (Gazzetta)

