jacobs torna ad allenarsi con camossi

Marcell Jacobs riprenderà l’allenamento con Paolo Camossi, il tecnico con cui ha vinto due ori olimpici a Tokyo 2021 nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La collaborazione si riprende dopo la separazione avvenuta a settembre 2023, segnando una nuova fase nel percorso dell’atleta verso le competizioni future.

Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi, il tecnico con cui aveva conquistato i due ori alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nei 100 metri e nella 4×100, prima della separazione avvenuta a settembre del 2023. Lo ha annunciato Stefano Mei, presidente della Fidal: «Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista, da qui alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per gli Europei di Birmingham in agosto. Camossi è un tecnico professionale e preparato, la sua storia parla per sé: con Marcell ha scritto pagine memorabili e sono convinto che questo riavvicinamento possa regalarci nuove soddisfazioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

