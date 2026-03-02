E-family è stato bloccato e i rimborsi dall’Inps sono arrivati dopo cinque mesi, creando problemi a chi si prende cura di persone con disabilità. I sistemi di sostegno come Home Care Premium e il supporto ai caregiver continuano a rappresentare una sfida per chi cerca di gestire le spese quotidiane. Le difficoltà si concentrano su chi deve far fronte alle esigenze di assistenza senza ricevere immediatamente aiuti concreti.

E-family, Home Care Premium e sostegno al caregiver. Parole difficili che coprono il baratro di chi deve far quadrare i conti per assistere un congiunto gravemente disabile. Tristemente noti i ritardi e i disservizi nel sociale italiano: mentre si pavoneggiano inneggiando al progresso con quella beffa di riconoscimento della figura (sfigurata dalla politica) del caregiver, si posa sulle nostre spalle – già pesantemente caricate – anche il bando E-family mancato e quella follia del nuovo meccanismo Inps per Home Care Premium. Il bando E-family della Regione Lazio. Ricordate la piattaforma lampo del 2025? Durata circa due ore e fondi esauriti? Era grasso che cola considerando che il dott. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - E-family bloccato e rimborsi Inps a 5 mesi: il sistema continua a penalizzare chi assiste i disabili

Assistenza ai disabili, niente soldi alle famiglie da 6 mesi: scatta la diffida all'InpsBlocco delle risorse destinate alle famiglie dei disabili inseriti nel programma Home Care Premium.

'Fake Family', truffa milionaria all'Inps: così 59 famiglie 'fantasma' incassavano assegni unici universaliIl Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della Procura dauna, ha convalidato un decreto di sequestro preventivo di urgenza nei confronti di...

