Assistenza ai disabili niente soldi alle famiglie da 6 mesi | scatta la diffida all' Inps

L'Inps ha sospeso da oltre sei mesi le risorse destinate alle famiglie dei disabili nel programma Home Care Premium, creando difficoltà per molte famiglie. Pasquale Napoletano, ex consigliere comunale di Caserta e caregiver, ha inviato una diffida all'Inps e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenziando la situazione e richiedendo interventi urgenti per ripristinare il sostegno.

Blocco delle risorse destinate alle famiglie dei disabili inseriti nel programma Home Care Premium. L'ex consigliere comunale di Caserta Pasquale Napoletano - che vive il dramma in prima persona in qualità di caregiver - diffida l'Inps e scrive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Disabilità grave, in Umbria fino a 1.200 euro a famiglia: c’è più tempo per chiederli - Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per presentare domanda di accesso al contributo economico destinato alle persone con grave disabilità residenti in Umbria. umbria24.it

I contributi e servizi dei Comuni per sostenere le famiglie nell’assistenza ai disabili in casa - La ricerca DOMINA sul lavoro domestico e disabilità in Italia dedica un capitolo interessante alla spesa e ai servizi che i comuni mettono in campo Avere in casa un nonno, oppure un congiunto con ... disabili.com

Avviso Pubblico - Servizio ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI Anno 2026 Si cominica a tutti i cittadini che abbiano compiuto 60 anni d’età se uomini e 55 se donne che vivano in particolari condizioni di solitudine senza adeguato supporto fa - facebook.com facebook

