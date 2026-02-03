' Fake Family' truffa milionaria all' Inps | così 59 famiglie ' fantasma' incassavano assegni unici universali

Il Tribunale di Foggia ha convalidato il sequestro di quattro persone coinvolte in una truffa milionario all’Inps. Le indagini hanno scoperto che 59 famiglie “fantasma” ricevevano assegni unici universali senza averne diritto. Gli indagati, tutti residenti nella provincia di Foggia, sono accusati di aver approfittato del sistema per ottenere ingenti somme dallo Stato. La procura ha già richiesto il sequestro preventivo dei beni per fermare questa truffa che avrebbe portato a un danno economico di milioni di euro.

Il Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della Procura dauna, ha convalidato un decreto di sequestro preventivo di urgenza nei confronti di quattro soggetti residenti nella Provincia di Foggia indagati per l'ipotesi di truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato.

