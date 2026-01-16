Case mercato in crescita | +9,1% nei primi 9 mesi del 2025 Campania 18ª nonostante il boom di Caserta

Nei primi nove mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale italiano registra una crescita del 9,1%, raggiungendo 548 mila transazioni. La Campania si colloca all’18ª posizione, nonostante il forte sviluppo di Caserta. Un andamento positivo che riflette una domanda stabile e un settore in espansione, anche in un contesto di attenzione crescente da parte degli investitori e degli acquirenti.

Nei primi nove mesi del 2025 il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a correre, con 548.287 compravendite, in aumento del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. La Campania registra una crescita più contenuta, +4,9%, che colloca la regione al 18° posto nella classifica nazionale per variazione percentuale. Ma dove si muove davvero il mercato regionale? Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Caserta è il capoluogo più dinamico ( +13,2% ), seguita da Salerno ( +4,6% ), Napoli ( +3,6% ), quindi Benevento e Avellino, entrambe in crescita del +1,9%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Porto, 2025 anno in crescita. Nei primi 11 mesi incremento del 8,6% nonostante le tensioni mondiali

Leggi anche: Mercato residenziale in crescita: +9,1% nei primi 9 mesi del 2025. La Toscana è al 2° posto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Immobiliare. Case in città. Mappa dei prezzi; Con 1,68 milioni di immatricolazioni, il mercato moto europeo ha perso il 9,1%, nel 2025.

Mercato residenziale in crescita: +9,1% nei primi 9 mesi del 2025. La Toscana è al 2° posto - Arezzo, 16 gennaio 2026 – Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548. lanazione.it