Boom dell' export in Abruzzo nei primi mesi del 2025 | +9% ma la provincia di Pescara si distingue in negativo

Nel primo trimestre del 2025, l’export dell’Abruzzo registra un aumento del 9%, posizionando la regione tra le più performanti a livello nazionale. Tuttavia, questa crescita non coinvolge uniformemente tutte le province, con Pescara che mostra una performance negativa. Un quadro che evidenzia differenze significative all’interno del territorio regionale, richiedendo un’analisi più approfondita delle dinamiche locali e delle sfide specifiche di Pescara.

Cresce del 9% l’export regionale con l’Abruzzo che si colloca al top della classifica dopo Friuli, Toscana, Lazio e Calabria, ma l’andamento delle quattro province è molto diversificato con Pescara che va decisamente in controtendenza. Se infatti nel periodo 2021-2023 si era allineata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

