Dybala papà | è nata la figlia con Oriana Sabatini

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono diventati genitori di una bambina, nata recentemente. La notizia è stata annunciata attraverso i social network dei genitori, che hanno condiviso la gioia per il nuovo arrivo. La coppia ha mantenuto il riserbo fino all’annuncio pubblico, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla nascita o sulla loro vita privata. La famiglia si aggiunge così a un percorso personale che coinvolge anche la carriera sportiva di Dybala.

in prime linee al centro della scena sportiva e familiare, Paulo Dybala celebra un traguardo personale che arricchisce la sua storia oltre il calcio giocato: è nato un figlio. la notizia arriva da una cornice familiare significativa, in cui la presenza di Oriana Sabatini completa un momento di grande emozione, condiviso con la tifoseria e con la città di Roma. La neonata è venuta alla luce il 2 marzo 2026 alle 8:57 presso l'Ospedale Gemelli di Roma, regalando ai neo-genitori un’emozione che supera l’attesa sportiva e si radica nella vita privata. Il momento ha avuto un carattere simbolico: le acque si sono rotte subito dopo il fischio finale della partita tra Roma e Juventus, costringendo l’attaccante a spostarsi in fretta dai sottili corridoi dello stadio ai corridoi della maternità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

