Ferreira Carrasco Juve contatto nelle scorse ore con la dirigenza dell’Al Shabab! Cosa filtra sul futuro del belga monitorato a distanza

Nelle ultime ore, Ferreira Carrasco ha avuto un contatto diretto con la dirigenza dell’Al Shabab, con cui si discute il suo futuro. La trattativa è attualmente rallentata a causa delle richieste economiche dei club sauditi, che hanno temporaneamente sospeso le trattative. Restano da monitorare gli sviluppi su un possibile trasferimento dell’esterno belga, con attenzione alle dinamiche di mercato e alle condizioni poste dall’Al Shabab.

Ferreira Carrasco Juve: contatto diretto tra la dirigenza e l’Al Shabab per l’esterno, le richieste economiche saudite congelano per ora la trattativa. La ricerca di un rinforzo di qualità per le corsie esterne continua a tenere banco in casa Juventus, con la dirigenza impegnata a individuare il profilo perfetto per recitare il ruolo di vice Yildiz. Tra le varie opzioni vagliate nelle ultime ore, una pista in particolare ha acceso l’interesse degli uomini mercato bianconeri, come riportato da Tuttosport: quella che porta a Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno belga, attualmente in forza all’ Al Shabab, rappresenta per caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale il candidato ideale per alternarsi con il talento turco, garantendo imprevedibilità e strappi decisivi sia in campionato che in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferreira Carrasco Juve, contatto nelle scorse ore con la dirigenza dell’Al Shabab! Cosa filtra sul futuro del belga, monitorato a distanza Leggi anche: Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni. Nome nuovo in attacco, cosa filtra sulla possibile trattativa per il belga Leggi anche: Ferreira Carrasco Juve, contatti con l’entourage del giocatore belga: c’è da superare questo ostacolo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juve, spunta l'idea Carrasco: è l'alternativa a Chiesa; Romano - Juventus, contatto diretto per Carrasco: la situazione; La Juve cerca esperienza: idea Carrasco, Bernardo Silva come colpo a zero; Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson. Ferreira Carrasco, costi troppo onerosi. Restano in piedi le piste che portano a Chiesa e Maldini - Attraverso il suo video sui social, Fabrizio Romano assieme a Matteo Moretto fa il punto sul mercato della Juventus. tuttojuve.com

Ferreira Carrasco alla Juventus, Calciomercato: affare possibile davvero - Yannick Ferreira Carrasco potrebbe passare alla Juventus nella sessione di riparazione del calciomercato di gennaio. juvelive.it

#Ferreira #Carrasco #Juve C'è un ostacolo da superare x.com

#Ferreira #Carrasco #Juve C'è un ostacolo da superare - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.