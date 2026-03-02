Duo Bertagnin - Fassetta in concerto a Pordenone

Il duo Bertagnin - Fassetta si esibirà giovedì 12 marzo alla Chiesa Beato Odorico di Pordenone. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Aladura in collaborazione con l'Associazione Musicale Fadiesis. La serata prevede un concerto con musica dal vivo e si svolgerà nella chiesa della città. L’ingresso è aperto al pubblico.