Duo Bertagnin - Fassetta in concerto a Pordenone
Il duo Bertagnin - Fassetta si esibirà giovedì 12 marzo alla Chiesa Beato Odorico di Pordenone. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Aladura in collaborazione con l'Associazione Musicale Fadiesis. La serata prevede un concerto con musica dal vivo e si svolgerà nella chiesa della città. L’ingresso è aperto al pubblico.
In programma per giovedì 12 marzo alla Chiesa Beato Odorico di Pordenone un nuovo appuntamento organizzato dall'Associazione Culturale Aladura in collaborazione con l'Associazione Musicale Fadiesis. Sul palcoscenico due maestri di fama internazionale, Glauco Bertagnin al violino e Gianni Fassetta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Concerto della Nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni” diretta da Massimo Belli con Lucio Degani e Gianni FassettaVenerdì 23 gennaio 2026, la Nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni”, ensemble diretto da Massimo Belli, insieme a due solisti di assoluto...
Il duo comico Ale & Franz in tour a Pordenone con il nuovo spettacolo “Capitol’ho”Ale & Franz, il duo comico italiano per eccellenza, torna l'11 e il 12 marzo a teatro a Pordenone con un nuovo originale spettacolo che ne ripercorre...