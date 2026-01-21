Concerto della Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli con Lucio Degani e Gianni Fassetta

Venerdì 23 gennaio 2026, al teatro Massimo di Pescara, la Nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni”, diretta da Massimo Belli, propone un concerto con i solisti Gianni Fassetta alla fisarmonica e Lucio Degani al violino. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un ensemble di elevata qualità in un contesto musicale di rilievo. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a un concerto di musica da camera di livello.

Venerdì 23 gennaio 2026, la Nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni”, ensemble diretto da Massimo Belli, insieme a due solisti di assoluto livello, come Gianni Fassetta alla fisarmonica e Lucio Degani al violino, si esibirà al teatro Massimo di Pescara. Per la stagione musicale della "Luigi Barbara" si terrà un concerto dal titolo "La musica del cinema da Astor Piazzolla ad Ennio Morricone", che prevedrà musiche di Bacalov, Morricone, Piazzolla, Rota, Gardel, Williams e Piovani, tratte dalle colonne sonore di film indimenticabili. L’orchestra da camera "Ferruccio Busoni", complesso storico fondato da Aldo Belli nel 1965, è una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

