Il duo comico Ale & Franz in tour a Pordenone con il nuovo spettacolo Capitol’ho

19 gen 2026

Il duo comico Ale & Franz torna a Pordenone l'11 e 12 marzo con il nuovo spettacolo “Capitol’ho”. In questa occasione, ripercorreranno trent’anni di carriera, portando sul palco i loro personaggi più noti e introducendo nuovi ospiti. Uno spettacolo che unisce umorismo e riflessione, offrendo al pubblico un’interpretazione originale e sincera del loro percorso artistico.

