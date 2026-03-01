Venti italiani, tra cui Roberto Mancini, BigMama, Danilo D'Ambrosio e Steven Basalari, sono bloccati a Dubai. La loro situazione è al centro delle notizie, mentre si trovano nella stessa città e non riescono a lasciare gli Emirati Arabi. La presenza di queste figure pubbliche ha attirato l’attenzione dei media italiani. Al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle loro condizioni o sui motivi del blocco.

Dalla cantante BigMama all'ex commissario tecnico Roberto Mancini, dall'ex difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio all'istruttrice fitness Carlotta Gagna. Sono molti i vip italiani al momento bloccati a Dubai. La situazione in Medio Oriente, dopo l'offensiva Usa-Israele all'Iran ha portato alla chiusura totale dello spazio aereo bloccando molti dei connazionali che hanno scelto il paradiso orientale come residenza. Tra loro è stato bloccato anche il Ministro della Difesa Crosetto, rientrato nella notte in Italia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e Steven Basalari. Come stanno

Guerra in Iran e italiani bloccati a Dubai, ci sono tanti Vip: da Roberto Mancini a Big MamaDiversi italiani sono rimasti bloccati a Dubai a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all'Iran e delle ritorsioni di Teheran su...

Leggi anche: Non solo BigMama e Crosetto: chi sono e come stanno gli italiani bloccati a Dubai dopo gli attacchi dell’Iran

Aggiornamenti e notizie su Roberto Mancini.

Temi più discussi: Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e Steven Basalari. Come stanno; Guerra in Iran: tutti i VIP Italiani bloccati a Dubai e quali guai dovranno affrontare; Guerra in Iran e italiani bloccati a Dubai, ci sono tanti Vip: da Roberto Mancini a BigMama; Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e il questore di Roma. Come stanno.

Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e il questore di Roma. Chi sono e come stannoDalla cantante BigMama all'ex commissario tecnico Roberto Mancini, dall'ex difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio all'istruttrice fitness Carlotta Gagna. Sono molti i ... leggo.it

Guerra in Iran e italiani bloccati a Dubai, ci sono tanti Vip: da Roberto Mancini a Big MamaTra le migliaia di persone bloccate a Dubai a causa degli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran ci sono anche diversi Vip ... quifinanza.it

ATTACCO ALL'IRAN | Paura per Roberto Mancini a Doha: "L'allarme sul telefono, poi le esplosioni. Mia madre mi ha chiamato preoccupata, ma le ho detto di stare tranquilla per il momento" #ANSA - facebook.com facebook

Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e il questore di Roma. Come stanno x.com